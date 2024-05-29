Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

Ирина Балачук, Ирина КутелеваСреда, 29 мая 2024, 10:23
Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP
Дональд Трамп. Фото GettyImages

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с донорами его предвыборной кампании заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, пишет The Washington Post.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на WP

Детали: Издание пишет, что на мероприятиях по сбору средств Трамп часто говорит о внешней политике.

Реклама:

И на одном из таких мероприятий Трамп якобы предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.

WP отмечает, что этими словами бывший президент США удивил некоторых доноров.

Для справки: На момент первого президентского срока Трампа Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может выдвинуть требование перед членами НАТО тратить не 2%, а 3% ВВП на оборону.
  • Стоит отметить, что в феврале Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО. Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Темы: ТрампРосcияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
Трамп
Бывшая соперница Трампа Хейли заявила, что поддержит его на выборах
Трамп влип в новый скандал и удалил видео после критики Байдена
Байден в обход специальной комиссии договорился с Трампом о дебатах
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: