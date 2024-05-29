Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с донорами его предвыборной кампании заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, пишет The Washington Post.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на WP

Детали: Издание пишет, что на мероприятиях по сбору средств Трамп часто говорит о внешней политике.

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И на одном из таких мероприятий Трамп якобы предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.

WP отмечает, что этими словами бывший президент США удивил некоторых доноров.

Для справки: На момент первого президентского срока Трампа Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса.

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