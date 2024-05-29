Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP
Среда, 29 мая 2024, 10:23
Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с донорами его предвыборной кампании заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, пишет The Washington Post.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на WP
Детали: Издание пишет, что на мероприятиях по сбору средств Трамп часто говорит о внешней политике.
Реклама:
И на одном из таких мероприятий Трамп якобы предположил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве.
WP отмечает, что этими словами бывший президент США удивил некоторых доноров.
Для справки: На момент первого президентского срока Трампа Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Ранее СМИ сообщали, что Трамп в случае победы на выборах в ноябре 2024 года может выдвинуть требование перед членами НАТО тратить не 2%, а 3% ВВП на оборону.
- Стоит отметить, что в феврале Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО. Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.