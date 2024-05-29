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ОВА: Росіяни вдарили по відкритій території Харківського району

Анастасія ПроцСереда, 29 травня 2024, 10:49
ОВА: Росіяни вдарили по відкритій території Харківського району
Ілюстративне фото: Getty Images

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині. Наразі відомо, що окупанти вдарили по відкритій території Харківського району.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили, "Суспільне", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!"

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Деталі: Також про вибух повідомило "Суспільне, а Повітряні сили попередили про пуски КАБів на Харківщині та Донеччині.

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині".

Оновлено: Згодом очільник Харківської ОВА написав, що близько 10.35 росіяни вдарили по відкритій території Харківського району. За його словами, наразі інформації про постраждалих немає.

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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