ОВА: Росіяни вдарили по відкритій території Харківського району
У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині. Наразі відомо, що окупанти вдарили по відкритій території Харківського району.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили, "Суспільне", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "У Харкові чутно вибух. Будьте обережні!"
Деталі: Також про вибух повідомило "Суспільне, а Повітряні сили попередили про пуски КАБів на Харківщині та Донеччині.
"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині".
Оновлено: Згодом очільник Харківської ОВА написав, що близько 10.35 росіяни вдарили по відкритій території Харківського району. За його словами, наразі інформації про постраждалих немає.