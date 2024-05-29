ОВА: Россияне ударили по открытой территории Харьковского района

В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях. Известно, что оккупанты ударили по открытой территории Харьковского района.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы, "Суспільне", председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!"

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Детали: Также о взрыве сообщило "Суспільне, а Воздушные силы предупредили о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях.

"Пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях".

Обновлено: Впоследствии глава Харьковской ОВА написал, что около 10.35 россияне ударили по открытой территории Харьковского района. По его словам, пока информации о пострадавших нет.