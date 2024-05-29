Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

ОВА: Россияне ударили по открытой территории Харьковского района

Анастасия ПроцСреда, 29 мая 2024, 10:49
ОВА: Россияне ударили по открытой территории Харьковского района
Иллюстративное фото: Getty Images

В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв, Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях. Известно, что оккупанты ударили по открытой территории Харьковского района.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы, "Суспільне", председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!"

Реклама:

Детали: Также о взрыве сообщило "Суспільне, а Воздушные силы предупредили о пусках КАБов в Харьковской и Донецкой областях.

"Пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях".

Обновлено: Впоследствии глава Харьковской ОВА написал, что около 10.35 россияне ударили по открытой территории Харьковского района. По его словам, пока информации о пострадавших нет.

Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
Харьков
Кто заработал на продажах древесины для обороны Харьковщины
Возросло количество жертв удара РФ по "Эпицентру" в Харькове: в больнице скончался раненый
По Харькову прилетел очередной российский УАБ
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: