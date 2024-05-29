Росія завдала ракетного удару по Краснопіллю, двоє загиблих – Сумська ОВА
Середа, 29 травня 2024, 11:05
Російські війська вранці, 29 травня завдали ракетного удару по населеному пункту Краснопілля Сумської області, внаслідок чого, попередньо, двоє людей загинули.
Джерело: Сумська ОВА у Telegram, "Суспільне"
Дослівно: "Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 29 травня з території РФ було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді.
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, троє - отримали поранення.
Також було пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби.
В Сумській ОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.