Росія завдала ракетного удару по Краснопіллю, двоє загиблих – Сумська ОВА

Російські війська вранці, 29 травня завдали ракетного удару по населеному пункту Краснопілля Сумської області, внаслідок чого, попередньо, двоє людей загинули.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram, "Суспільне"

Дослівно: "Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 29 травня з території РФ було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді.

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, троє - отримали поранення.

Також було пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби.

В Сумській ОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.