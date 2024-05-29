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Россия нанесла ракетный удар по Краснополью, двое погибших - Сумская ОВА

Станислав ПогориловСреда, 29 мая 2024, 11:05
Россия нанесла ракетный удар по Краснополью, двое погибших - Сумская ОВА
Фото: Getty Images

Российские войска утром, 29 мая нанесли ракетный удар по населенному пункту Краснополье Сумской области, вследствие чего, предварительно, два человека погибли.

Источник: Сумская ОВА в Telegram, "Суспільне"

Дословно: "Враг в очередной раз совершил преступление против мирного населения Сумщины. Сегодня, 29 мая с территории РФ был осуществлен ракетный удар по Краснопольской общине.

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Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки, предварительно, погибли два человека, трое - получили ранения.

Также был поврежден дом культуры, административные здания. На месте работают все необходимые службы.

В Сумской ОВА сообщили, что последствия вражеской атаки уточняются.

Темы: Сумская областьракетный ударжертвы
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