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Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 29 травня 2024, 11:30
Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР
Літак ASC 890, Фото: flickr.com

Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги, який стане найбільшим для країни – його вартість складатиме 13,3 мільярда шведських крон (близько 1,16 млрд євро).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду

Деталі: Як зазначили в уряді, пакет передбачає надання Україні спроможностей для посилення протиповітряної оборони та задоволення пріоритетних потреб.

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В рамках цього пакету Швеція передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, завдяки якому Україна матиме "абсолютно нові можливості радіолокаційної розвідки та управління бойовими діями проти цілей у повітрі та на морі", а також посилить її здатність уражати цілі. Літак також постачається з навчальним і технічним обладнанням.

Швеція також передасть весь шведський запас бронетранспортерів 302, щоб підтримати розбудову нових бригад української армії.

Пакет також включає ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

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16-й пакет військової підтримки також включає: автоцистерни, які є надлишковими у шведських Збройних силах, фінансову підтримку коаліцій сил і засобів, фінансову підтримку фондів та тимчасових ініціатив, що уможливлюють швидку та масштабну закупівлю обладнання для України.

У пакеті також передбачено подальше посилення спроможності України у сфері управління бойовими діями шляхом надання терміналів з підпискою на супутниковий зв'язок.

Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

Восени ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.

Згодом Пол Йонсон заявив, що після остаточного вступу в НАТО Швеція не виключає можливості постачання винищувачів Gripen в Україну.

У серпні 2023 року під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.

Теми: ШвеціяУкраїназброядопомога Україні
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