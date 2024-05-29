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Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 29 мая 2024, 11:30
Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР
Самолет ASC 890, Фото: flickr.com

Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи, который станет крупнейшим для страны – его стоимость составит 13,3 млрд шведских крон (около 1,16 млрд евро).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства

Детали: Как отметили в правительстве, пакет предусматривает предоставление Украине возможностей для усиления противовоздушной обороны и удовлетворения приоритетных потребностей.

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В рамках этого пакета Швеция передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, благодаря которому Украина будет иметь "совершенно новые возможности радиолокационной разведки и управления боевыми действиями против целей в воздухе и на море", а также усилит ее способность поражать цели. Самолет также поставляется с учебным и техническим оборудованием.

Швеция также передаст весь шведский запас бронетранспортеров 302, чтобы поддержать развитие новых бригад украинской армии.

Пакет также включает ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

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16-й пакет военной поддержки также включает: автоцистерны, избыточные в шведских Вооруженных силах, финансовую поддержку коалиций сил и средств, финансовую поддержку фондов и временных инициатив, которые делают возможным быструю и масштабную закупку оборудования для Украины.

В пакете также предусмотрено дальнейшее усиление способности Украины в сфере управления боевыми действиями путем предоставления терминалов с подпиской на спутниковую связь.

Накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16.

Осенью СМИ сообщали, что правительство Швеции осторожно готовит почву для потенциальной передачи Украине истребителей Gripen.

Впоследствии министр обороны Пол Йонсон заявил, что после окончательного вступления в НАТО Швеция не исключает возможности поставки истребителей Gripen в Украину.

В августе 2023 года во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждали предоставление Украине истребителей Gripen.

Темы: ШвецияУкраинаоружиепомощь Украине
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