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Розвідка Британії назвала причини скасування в Росії вдруге поспіль "танкового біатлону"

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 29 травня 2024, 12:22
Розвідка Британії назвала причини скасування в Росії вдруге поспіль танкового біатлону
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії проаналізувала причини скасування в РФ щорічних міжнародних військових ігор і відомого змагання з "танкового біатлону", який останній раз відбувався у 2022 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 29 травня

Деталі: У відомстві зазначили, що минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Російські міжнародні армійські ігри не відбудуться 2024 року, хоча Міноборони РФ не коментувало це офіційно.

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Захід також не відбувся у 2023 році, нагадує розвідка.

В останніх міжнародних армійських іграх 2022 року взяли участь 6 тисяч учасників із 37 країн.

"Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, що відволікає військові зусилля від війни в Україні, а також щоб уникнути ймовірного скорочення участі інших країн", – йдеться в огляді.

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Існує також реальна ймовірність того, що через поразки в Україні російське міністерство оборони занепокоєне тим, що нестача кваліфікованого військового персоналу і техніки поставить під загрозу послідовне домінування Росії в змаганнях, додали в розвідці.

Передісторія:

  • Нещодавно британська розвідка присвятила свій огляд нещодавно виданому в Росії журналу "Політрук", який покликаний допомогти з вихованням російських солдатів.
  • Крім того, розвідка Британії зазначала, що російські окупаційні війська не досягли заявленої кремлівським правителем Владіміром Путіним мети щодо створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

Теми: Росіяармія
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