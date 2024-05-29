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Разведка Британии назвала причины отмены в России второй раз подряд "танкового биатлона"

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 29 мая 2024, 12:22
Разведка Британии назвала причины отмены в России второй раз подряд танкового биатлона
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала причины отмены в РФ ежегодных международных военных игр и известного соревнования по "танковому биатлону", который последний раз проходил в 2022 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 29 мая

Детали: В ведомстве отметили, что на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Российские международные армейские игры не состоятся в 2024 году, хотя Минобороны РФ не комментировало это официально.

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Мероприятие также не состоялось в 2023 году, напоминает разведка.

В последних международных армейских играх 2022 года приняли участие 6 тысяч участников из 37 стран.

"Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, что отвлекает военные усилия от войны в Украине, а также чтобы избежать вероятного сокращения участия других стран", - говорится в обзоре.

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Существует также реальная вероятность того, что из-за поражения в Украине российское Министерство обороны обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях, добавили в разведке.

Предистория:

  • Недавно британская разведка посвятила свой обзор недавно изданному в России журналу "Политрук", который призван помочь с воспитанием российских солдат.
  • Кроме того, разведка Британии отмечала, что российские оккупационные войска не достигли заявленной кремлевским правителем Владимиром Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.

Темы: Росcияармия
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