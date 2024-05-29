Разведка Британии назвала причины отмены в России второй раз подряд "танкового биатлона"
Разведка Великобритании проанализировала причины отмены в РФ ежегодных международных военных игр и известного соревнования по "танковому биатлону", который последний раз проходил в 2022 году.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 29 мая
Детали: В ведомстве отметили, что на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Российские международные армейские игры не состоятся в 2024 году, хотя Минобороны РФ не комментировало это официально.
Мероприятие также не состоялось в 2023 году, напоминает разведка.
В последних международных армейских играх 2022 года приняли участие 6 тысяч участников из 37 стран.
"Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, что отвлекает военные усилия от войны в Украине, а также чтобы избежать вероятного сокращения участия других стран", - говорится в обзоре.
Существует также реальная вероятность того, что из-за поражения в Украине российское Министерство обороны обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях, добавили в разведке.
Предистория:
- Недавно британская разведка посвятила свой обзор недавно изданному в России журналу "Политрук", который призван помочь с воспитанием российских солдат.
- Кроме того, разведка Британии отмечала, что российские оккупационные войска не достигли заявленной кремлевским правителем Владимиром Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.