Разведка Британии назвала причины отмены в России второй раз подряд "танкового биатлона"

Разведка Великобритании проанализировала причины отмены в РФ ежегодных международных военных игр и известного соревнования по "танковому биатлону", который последний раз проходил в 2022 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 29 мая

Детали: В ведомстве отметили, что на прошлой неделе российские СМИ сообщили, что ежегодные Российские международные армейские игры не состоятся в 2024 году, хотя Минобороны РФ не комментировало это официально.

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Мероприятие также не состоялось в 2023 году, напоминает разведка.

В последних международных армейских играх 2022 года приняли участие 6 тысяч участников из 37 стран.

"Россия, вероятно, отменила игры, чтобы избежать критики этого мероприятия как тривиальной деятельности в военное время, что отвлекает военные усилия от войны в Украине, а также чтобы избежать вероятного сокращения участия других стран", - говорится в обзоре.

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Существует также реальная вероятность того, что из-за поражения в Украине российское Министерство обороны обеспокоено тем, что нехватка квалифицированного военного персонала и техники поставит под угрозу последовательное доминирование России в соревнованиях, добавили в разведке.

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