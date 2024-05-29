Після скандального звільнення Фаріон поновили на посаді професорки "Львівської політехніки"
29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити колишню народну депутатку Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".
Джерело: кореспондентка "Суспільного" із зали суду
Деталі: Також суд постановив, що на користь науковиці стягнути 123 тисячі 927 гривень заробітної плати за період вимушеного прогулу.
Крім того, у коментарі "Суспільному" Фаріон заявила, що проректор ухвалив рішення про її звільнення без висновків комісії через тиск з боку МОН.
Пряма мова Фаріон: "В жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском. Не сумніваюся під чиїм — під тиском МОН, конкретної персони — Лісовий. Про це свідчить його реакція — неймовірно радісна від того, що звільнили Ірину Фаріон".
Передісторія:
- 12 лютого 2024 року Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".
- 15 листопада Національний університет "Львівська Політехніка" звільнив Фаріон з посади професорки кафедри української мови на тлі її звинувачень у бік військових в тому, що вони спілкуються російською мовою.
- Джерела УП в правоохоронних органах підтвердили УП, що привід для звільнення екснардепки – порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.
- Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.
- Фаріон відреагувала на своє звільнення з "Львівської політехніки", повідомивши, що готує позов до суду.