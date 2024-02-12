Суд відмовився поновлювати Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки"

Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".

Джерело: рішення суду

Деталі: Фаріон у грудні 2023 року звернулася до суду з позовом до Національного університету "Львівська політехніка" щодо визнання незаконним та скасування наказу про звільнення її з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

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Вона вимагала поновити її на посаді і стягнути з "Львівської політехніки" середній заробіток за весь період прогулу і судові витрати, понесені нею під час розгляду справи.

За результатами розгляду справи, 7 лютого суд у задоволенні позову відмовив.

У рішенні зазначається, що апеляційну скаргу подають протягом 30 днів із дня його проголошення.

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