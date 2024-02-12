Суд відмовився поновлювати Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки"
Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".
Джерело: рішення суду
Деталі: Фаріон у грудні 2023 року звернулася до суду з позовом до Національного університету "Львівська політехніка" щодо визнання незаконним та скасування наказу про звільнення її з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.
Вона вимагала поновити її на посаді і стягнути з "Львівської політехніки" середній заробіток за весь період прогулу і судові витрати, понесені нею під час розгляду справи.
За результатами розгляду справи, 7 лютого суд у задоволенні позову відмовив.
У рішенні зазначається, що апеляційну скаргу подають протягом 30 днів із дня його проголошення.
Що передувало:
- 15 листопада Національний університет "Львівська Політехніка" звільнив Фаріон з посади професорки кафедри української мови на тлі її звинувачень у бік військових в тому, що вони спілкуються російською мовою.
- Джерела УП в правоохоронних органах підтвердили УП, що привід для звільнення екснардепки – порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.
- Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.
- Фаріон відреагувала на своє звільнення з "Львівської політехніки", повідомивши, що готує позов до суду.