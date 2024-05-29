После скандального увольнения Фарион восстановили в должности профессора "Львовской политехники"

29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".

Источник: корреспондентка "Суспільного" из зала суда

Детали: Также суд постановил, что в пользу ученой взыскать 123 тысячи 927 гривен заработной платы за период вынужденного прогула.

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Кроме того, в комментарии "Суспільному" Фарион заявила, что проректор принял решение о ее увольнении без выводов комиссии из-за давления со стороны МОН.

Прямая речь Фарион: "Ни в одном документе не доказано морального проступка, который совершила Ирина Фарион. С какой рации было осуществлено скоростное увольнение? Почему ректор не дождался работы комиссии? Комиссия должна была завершить свою работу 22 числа, меня уволили 15. То есть проректор сам себе отрицает. Это означает, что он принимал это решение под давлением. Не сомневаюсь под чьим - под давлением МОН, конкретной персоны - Лисовой. Об этом свидетельствует его реакция - невероятно радостная от того, что уволили Ирину Фарион".

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