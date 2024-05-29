После скандального увольнения Фарион восстановили в должности профессора "Львовской политехники"
29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
Источник: корреспондентка "Суспільного" из зала суда
Детали: Также суд постановил, что в пользу ученой взыскать 123 тысячи 927 гривен заработной платы за период вынужденного прогула.
Кроме того, в комментарии "Суспільному" Фарион заявила, что проректор принял решение о ее увольнении без выводов комиссии из-за давления со стороны МОН.
Прямая речь Фарион: "Ни в одном документе не доказано морального проступка, который совершила Ирина Фарион. С какой рации было осуществлено скоростное увольнение? Почему ректор не дождался работы комиссии? Комиссия должна была завершить свою работу 22 числа, меня уволили 15. То есть проректор сам себе отрицает. Это означает, что он принимал это решение под давлением. Не сомневаюсь под чьим - под давлением МОН, конкретной персоны - Лисовой. Об этом свидетельствует его реакция - невероятно радостная от того, что уволили Ирину Фарион".
Предыстория:
- 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион.
- 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
- Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
- Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.