РФ атакувала з артилерії Нікополь: двоє загиблих і поранені, пошкоджено ЛЕП

29 травня зранку російські війська обстрілювали з важкої артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області, у результаті чого загинули двоє чоловіків, отримали поранення чоловік і жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Через росіян знову маємо поранених у Нікополі. Це двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення".

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Деталі: За його словами, один з чоловіків знаходиться у важкому стані, обидва поранених були ушпиталені.

Лисак розповів, що удари по місту росіяни завдали з важкої артилерії, була пошкоджена бібліотека, магазин та лінія електропередач.

Оновлено: Пізніше Лисак повідомив, що в результаті обстрілів Нікополя є двоє загиблих: у лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

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Після обіду російські війська вбили ще одну людину: вони скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина, яку в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.