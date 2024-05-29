РФ атаковала из артиллерии Никополь: двое погибших и раненые, повреждена ЛЭП

29 мая с утра российские войска обстреливали из тяжелой артиллерии город Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибли двое мужчин, получили ранения мужчина и женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Из-за россиян снова имеем раненых в Никополе. Это двое мужчин 64 и 52 лет. У обоих осколочные ранения".

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Детали: По его словам, один из мужчин находится в тяжелом состоянии, оба раненых были госпитализированы.

Лысак рассказал, что удары по городу россияне нанесли из тяжелой артиллерии, была повреждена библиотека, магазин и линия электропередач.

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в результате обстрелов Никополя есть двое погибших: в больнице умер 52-летний мужчина, который утром попал под артобстрел. Медики боролись за него, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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После обеда российские войска убили еще одного человека: они направили дрон-камикадзе на машину скорой помощи. Погиб 54-летний водитель. Ранения получила его 53-летняя жена, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.