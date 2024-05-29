У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги, куди увійшов, зокрема, літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Джерело: Крістерссон у Facebook, "Європейська правда"

Деталі: Шведський прем’єр зазначив, що пакет підтримки зосереджений головним чином на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила: посилення ППО, артилерійські боєприпаси та бронетехніка.

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"Вчора розмовляв телефоном з президентом України Зеленським. Я сказав те, що говорив багато разів раніше: боротьба України – це боротьба Швеції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – підкреслив він.

Крістерссон додав, що "Україна бореться не лише за власну свободу і безпеку, але й за нашу з вами".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що допомога від Швеції має важливе значення для обороноздатності й стійкості України.

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"Важливо відзначити, що шведська допомога не лише рятує життя українців, але й допомагає гарантувати довготривалий мир і безпеку в Європі. Разом ми захистимо наші спільні цінності й забезпечимо притягнення агресора до відповідальності", – наголосив він.

Зеленський подякував Швеції за те, що вона підтримує Україну і "залишається справжнім та надійним союзником".

Раніше Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги, який стане найбільшим для країни – його вартість складатиме 13,3 млрд шведських крон (близько 1,16 млрд євро).

Варто зазначити, що напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.