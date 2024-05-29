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В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 29 мая 2024, 14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
фото: Кристерссон в Facebook

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи, куда вошел, в частности, самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Источник: Кристерссон в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Шведский премьер отметил, что пакет поддержки сосредоточен главным образом на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила: усиление ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехника.

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"Вчера разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским. Я сказал то, что говорил много раз раньше: борьба Украины – это борьба Швеции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", – подчеркнул он.

Кристерссон добавил, что "Украина борется не только за собственную свободу и безопасность, но и за нашу с вами".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что помощь от Швеции имеет важное значение для обороноспособности и устойчивости Украины.

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"Важно отметить, что шведская помощь не только спасает жизни украинцев, но и помогает гарантировать долговременный мир и безопасность в Европе. Вместе мы защитим наши общие ценности и обеспечим привлечение агрессора к ответственности", – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Швецию за то, что она поддерживает Украину и "остается настоящим и надежным союзником".

Ранее Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи, который станет крупнейшим для страны – его стоимость составит 13,3 млрд шведских крон (около 1,16 млрд евро).

Стоит отметить, что накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16.

Темы: ШвециявойнаУкраинаВооруженные силы
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