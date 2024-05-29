Диверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
Правоохоронці затримали диверсанта російських спецслужб, який підпалив електропідстанції на півдні Одещини.
Джерело: Одеська обласна прокуратура, СБУ
Дослівно прокуратура: "…громадянину Республіки Молдова повідомлено про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану".
Деталі: За даними слідства, російські спецслужби планували диверсійні акти на об’єктах критичної інфраструктури в Одеській області. До цієї діяльності вони залучили громадянина сусідньої країни, який мав посвідку на постійне проживання в Україні.
В середині квітня 2024 року він вилив 5 каністр із бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.
Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону та понад 14 тисяч абонентів – клієнтів, закладів охорони здоров’я та об’єктів водо-, тепло-, газопостачання.
В результаті пожежі обладнання було знищено, а електропідстанції виведені з ладу.
В якості винагороди за свої "послуги" диверсант розраховував отримати 2 тисячі доларів США, але не встиг – його затримали "по гарячих слідах".
Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення і арештував підозрюваного.
Також тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності.