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Диверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области

Валентина РоманенкоСреда, 29 мая 2024, 14:13
Диверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
фото СБУ

Правоохранители задержали диверсанта российских спецслужб, который поджег электроподстанции на юге Одесской области.

Источник: Одесская областная прокуратура, СБУ

Дословно прокуратура: "...гражданину Республики Молдова сообщено о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения".

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Детали: По данным следствия, российские спецслужбы планировали диверсионные акты на объектах критической инфраструктуры в Одесской области. К этой деятельности они привлекли гражданина соседней страны, который имел вид на жительство в Украине.

В середине апреля 2024 года он вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, чем спровоцировал там пожары.

Тогда произошло возгорание силовых трансформаторов, которые обеспечивают электропитание восьми населенных пунктов региона и более 14 тысяч абонентов - клиентов, учреждений здравоохранения и объектов водо-, тепло-, газоснабжения.

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В результате пожара оборудование было уничтожено, а электроподстанции выведены из строя.

В качестве вознаграждения за свои "услуги" диверсант рассчитывал получить 2 тысячи долларов США, но не успел - его задержали "по горячим следам".

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал подозреваемого.

Также продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности.   

Темы: диверсантыОдесская областьСБУпрокуратура
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