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Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 29 травня 2024, 14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
Ілюстративне фото: HENSOLDT

29 травня Уряд Литви виділив 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які передадуть коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: За словами міністр оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, ці радари посилять систему попередження в Україні.

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"Таким чином, ми приєднуємося до ініційованої Німеччиною коаліції з протиповітряної оборони. Німеччина надала Україні третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій можливий внесок у відповідь", – сказав Кащюнас журналістам.

Він зазначив, що мета цього року – відправити в Україну чотири радари.

"Вони посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Цього року ми відправимо чотири радари, а потім продовжимо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, вони самі визначили цю потребу", – розповів очільник Міноборони Литви.

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Нагадаємо: У квітні Німеччина анонсувала глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Крім того, напередодні Нідерланди оголосили про ініціативу для поставки Україні системи Patriot.

Теми: ЛитваППОНімеччинаУкраїна
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