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Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 29 мая 2024, 14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
Иллюстративное фото: HENSOLDT

29 мая Правительство Литвы выделило 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые передадут коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, эти радары усилят систему предупреждения в Украине.

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"Таким образом, мы присоединяемся к инициированной Германией коалиции по противовоздушной обороне. Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие системы, поэтому мы делаем свой возможный вклад в ответ", – сказал Кащюнас журналистам.

Он отметил, что цель этого года – отправить в Украину четыре радара.

"Они усилят предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели. В этом году мы отправим четыре радара, а потом продолжим закупать радары, потому что они нужны Украине, они сами определили эту потребность", – рассказал глава Минобороны Литвы.

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Напомним: В апреле Германия анонсировала глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.

Кроме того, накануне Нидерланды объявили об инициативе для поставки Украине системы Patriot.

Темы: ЛитваПВОГерманияУкраина
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