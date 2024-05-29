Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
29 мая Правительство Литвы выделило 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые передадут коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Детали: По словам министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, эти радары усилят систему предупреждения в Украине.
"Таким образом, мы присоединяемся к инициированной Германией коалиции по противовоздушной обороне. Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие системы, поэтому мы делаем свой возможный вклад в ответ", – сказал Кащюнас журналистам.
Он отметил, что цель этого года – отправить в Украину четыре радара.
"Они усилят предупреждение, видимость и способность уничтожать воздушные цели. В этом году мы отправим четыре радара, а потом продолжим закупать радары, потому что они нужны Украине, они сами определили эту потребность", – рассказал глава Минобороны Литвы.
Напомним: В апреле Германия анонсировала глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.
Кроме того, накануне Нидерланды объявили об инициативе для поставки Украине системы Patriot.