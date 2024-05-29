Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
Середа, 29 травня 2024, 14:51
Останнім часом Повітряні сили фіксують тактику "каруселей" російських літаків, які скидають бомби в напрямку Харкова.
Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі 5 каналу
Пряма мова: "Що стосується тактики, ми фіксуємо останніми днями ряд літаків Су-34, Су-35, які залітають такою "каруселлю" і відпрацьовують, скидаючи декілька бомб у напрямку Харкова. Звичайно, що ми про це інформуємо одразу громадян на наших платформах".
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Деталі: Офіцер додав, що Харківщина зараз найбільше перебуває під ударом противника, регіон під прицілом не лише КАБів, а й зенітних ракетних комплексів С-300 російських військ.