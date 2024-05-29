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Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков

Валентина РоманенкоСреда, 29 мая 2024, 14:51
Воздушные силы фиксируют карусели самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
ИЛЬЯ ЕВЛАШ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В последнее время Воздушные силы фиксируют тактику "каруселей" российских самолетов, которые сбрасывают бомбы в направлении Харькова.

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире 5 канала

Прямая речь: "Что касается тактики... мы фиксируем в последние дни ряд самолетов Су-34, Су-35, которые залетают такой "каруселью" и отрабатывают, сбрасывая несколько бомб в направлении Харькова. Конечно, мы об этом информируем сразу граждан на наших платформах".

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Детали: Офицер добавил, что Харьковщина сейчас больше всего находится под ударом противника, регион под прицелом не только КАБов, но и зенитных ракетных комплексов С-300 российских войск.

Темы: ХарьковвойнаВоздушные силы ВСУ
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