Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков

В последнее время Воздушные силы фиксируют тактику "каруселей" российских самолетов, которые сбрасывают бомбы в направлении Харькова.

Источник: начальник службы связей с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире 5 канала

Прямая речь: "Что касается тактики... мы фиксируем в последние дни ряд самолетов Су-34, Су-35, которые залетают такой "каруселью" и отрабатывают, сбрасывая несколько бомб в направлении Харькова. Конечно, мы об этом информируем сразу граждан на наших платформах".

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Детали: Офицер добавил, что Харьковщина сейчас больше всего находится под ударом противника, регион под прицелом не только КАБов, но и зенитных ракетных комплексов С-300 российских войск.