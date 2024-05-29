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Угорщина блокує рішення для початку переговорів про вступ України до ЄС – ЗМІ

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 29 травня 2024, 15:56
Угорщина блокує рішення для початку переговорів про вступ України до ЄС – ЗМІ
Фото: Gettty Images

Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Представники 27 урядів ЄС у середу обговорюють проєкт переговорних рамок Єврокомісії для України та Молдови. 

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За інформацією Джозвяка, "Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні".

ЄС розглядає інтеграцію України та Молдови у парі, тому без прогресу щодо України рішення щодо Молдови теж не буде.

У ЄС все ще прагнуть офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність всіх держав Євросоюзу, у тому числі згода Угорщини. 

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Червень є ключовим місяцем, оскільки у липні починається піврічне головування у Раді ЄС Угорщини, яка потенційно зможе скористатись повноваженням головуючої для гальмування рішень щодо України.

Міжурядова конференція Україна-ЄС, яку вважають початком вступних переговорів, майже напевно не відбудеться 25 червня, як було раніше анонсовано в ЗМІ.

Читайте також: Встигнути до Орбана: коли та як Україна планує розпочати переговори про свій вступ до ЄС

Теми: ЄСУгорщинаєвроінтеграціяУкраїна
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