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Венгрия блокирует решение для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС – СМИ

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 29 мая 2024, 15:56
Венгрия блокирует решение для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС – СМИ
Фото: Gettty Images

Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокирует одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств. 

Источник: редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в соцсети Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Представители 27 правительств ЕС в среду обсуждают проект переговорных рамок Еврокомиссии для Украины и Молдовы.

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По информации Джозвяка, "Венгрия блокирует Украину, но не Молдову, из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине".

ЕС рассматривает интеграцию Украины и Молдовы в паре, поэтому без прогресса по Украине решения по Молдове тоже не будет.

В ЕС все еще стремятся официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств Евросоюза, в том числе согласие Венгрии.

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Июнь является ключевым месяцем, поскольку в июле начинается полугодовое председательство в Совете ЕС Венгрии, которая потенциально сможет воспользоваться полномочиями председательствующей для торможения решений по Украине.

К слову, межправительственная конференция Украина-ЕС, которую считают началом вступительных переговоров, почти наверняка не состоится 25 июня, как было ранее анонсировано в СМИ.

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Темы: ЕСВенгрияевроинтеграцияУкраина
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