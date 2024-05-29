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Фінляндія дозволяє бити своєю зброєю по Росії - МЗС країни

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 29 травня 2024, 16:45
Фінляндія дозволяє бити своєю зброєю по Росії - МЗС країни
міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. фото: Getty Images

В МЗС Фінляндії заявили, що країна не обмежувала Київ щодо ударів фінською зброєю по РФ.

Джерело: міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виданню Uusi Suomi, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Валтонен, країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самозахисту.

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"Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але припускає, що матеріали будуть використовуватися відповідно до міжнародного права. 

Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає в себе удари по військових об'єктах на території агресора, які необхідні для самозахисту", – зазначила Валтонен.

Це питання стало предметом публічних дебатів після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу розглянути питання про те, щоб послабити обмеження на удари по Росії західною зброєю. 

ВІДЕО ДНЯ

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва у травні заявив, що Лондон дозволив ЗСУ бити по Росії.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також виступила за зняття обмежень.

Теми: ФінляндіяУкраїназброявійна
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