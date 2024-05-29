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Финляндия разрешает бить своим оружием по России - МИД страны

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 29 мая 2024, 16:45
Финляндия разрешает бить своим оружием по России - МИД страны
министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. фото: Getty Images

В МИД Финляндии заявили, что страна не ограничивала Киев относительно ударов финским оружием по РФ.

Источник: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен изданию Uusi Suomi, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Валтонен, страна, которая ведет оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самозащиты.

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"Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою материальную помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом.

Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты", – отметила Валтонен.

Этот вопрос стал предметом публичных дебатов после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса рассмотреть вопрос о том, чтобы ослабить ограничения на удары по России западным оружием.

ВИДЕО ДНЯ

Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина била их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украине следует позволить нанести удары по России.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев в мае заявил, что Лондон разрешил ВСУ бить по России.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также выступила за снятие ограничений.

Темы: ФинляндияУкраинаоружиевойна
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