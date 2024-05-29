В Україні запрацював третій табір для військовополонених росіян

Новий табір утримання військовополонених "Центр-3" прийняв перших російських військовополонених.

Джерело: проєкт "Хочу жить"

Деталі: Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, що розпочав роботу цьогоріч, зазначають у "Хочу жить".

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Підкреслюється, що на відміну від держави-агресора РФ Україна дотримується Женевської конвенції. Росіян, які потрапили в полон, утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецдільницях при СІЗО.

Їх не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають змогу отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям.

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Усього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча РФ і є підписантом Женевських конвенцій.

Довідково: "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

За даними ГУР МОУ, станом на 10 травня 2024 року на проєкт "Хочу жить" надійшло понад 35 тисяч заявок - переважно від чинних російських військових, 260 осіб уже скористалися ним.