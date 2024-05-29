Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні запрацював третій табір для військовополонених росіян

Валентина РоманенкоСереда, 29 травня 2024, 17:08
В Україні запрацював третій табір для військовополонених росіян
фото - "Хочу жить"

Новий табір утримання військовополонених "Центр-3" прийняв перших російських військовополонених.

Джерело: проєкт "Хочу жить"

Деталі: Через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною, Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Ймовірно, це не останній такий табір для військовополонених росіян, що розпочав роботу цьогоріч, зазначають у "Хочу жить".

Реклама:

Підкреслюється, що на відміну від держави-агресора РФ Україна дотримується Женевської конвенції. Росіян, які потрапили в полон, утримують не в колоніях суворого режиму разом з ув'язненими, а в передбачених саме для військовополонених таборах і спецдільницях при СІЗО.

Їх не позбавляють зв'язку з рідними, до них пускають Міжнародний Червоний Хрест, вони мають змогу отримувати посилки та грошові перекази, працювати, займатися спортом і дозвіллям.

ВІДЕО ДНЯ

Усього цього українські військовополонені в Росії позбавлені, хоча РФ і є підписантом Женевських конвенцій.

Довідково: "Хочу жить" – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

За даними ГУР МОУ, станом на 10 травня 2024 року на проєкт "Хочу жить" надійшло понад 35 тисяч заявок - переважно від чинних російських військових, 260 осіб уже скористалися ним.

Теми: полоненівійнаправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95

Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

У п'ятницю всю добу світло будуть вимикати за графіками

Смерть українця у витверезнику Вроцлава: до в’язниці посадили 7 причетних осіб

фото, відеоДБР: У міграційників, які "заробляли" на іноземцях, знайшли майна на майже 150 млн

Байден: Україні не дозволено бити американською зброєю по Кремлю

Усі новини...
полонені
Росія вперше визнала, що затримала позаштатну авторку УП Вікторію Рощину
Сім’ї полонених закликають обміняти Шуфрича та митрополита Павла на захисників
"Вихід з "Азовсталі" називали евакуацією. Мене на два роки "евакуювали" в російську в'язницю". Історія визволеного з полону 23-річного бійця
Останні новини
23:53
Новини економіки 6 червня: відключення світла, міжнародні резерви України скоротилися на 8%
23:37
Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох бомбардувальників Ту-95
23:32
оновлюєтьсяУ кількох областях України зафіксували російські ударні дрони
23:18
Червень культурної людини: добірка місць, які варто відвідати на вихідних
23:06
США оголосили санкції проти представників влади Грузії через антизахідний розворот
22:35
Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: що це і коли святкують
22:32
Макрон про удари по Росії: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни
22:22
Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno
22:19
ЗМІ дізнались, коли новий Європарламент обиратиме голову Єврокомісії
22:15
Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію
Усі новини...
Реклама:
Реклама: