В Украине заработал третий лагерь для военнопленных россиян

Новый лагерь содержания военнопленных "Центр-3" принял первых российских военнопленных.

Источник: проект "Хочу жить"



Детали: Из-за большого количества сдавшихся в плен россиян и фактического блокирования обменов российской стороной, Украина вынуждена открывать новые места содержания военнопленных. Вероятно, это не последний такой лагерь для военнопленных россиян, начавший работу в этом году, отмечают в "Хочу жить".



Подчеркивается, что в отличии от государства-агрессора РФ Украина соблюдает Женевскую конвенцию. Попавшие в плен россияне содержатся не в колониях строго режима вместе с заключенными, а в предусмотренных именно для военнопленных лагерях и спецучастках при СИЗО.

Их не лишают связи с родными, к ним пускают Международный Красный Крест, у них есть возможность получать посылки и денежные переводы, работать, заниматься спортом и досугом.

Реклама:

Всего этого украинские военнопленные в России лишены, хотя РФ и является подписантом Женевских конвенций.

Справка: "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

ВИДЕО ДНЯ

По данным ГУР МОУ, по состоянию на 10 мая 2024 года на проект "Хочу жить" поступило более 35 тысяч заявок - преимущественно от действующих российских военных, 260 человек уже воспользовались им.