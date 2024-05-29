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Мобілізовані в'язні уже взяли в полон росіянина – Мін'юст

Євген КізіловСереда, 29 травня 2024, 21:44
Мобілізовані в'язні уже взяли в полон росіянина – Мін'юст
олена висоцька. фото: мін'юст

Перші засуджені, які долучилися до ЗСУ, нині вже проходять злагодження, а дехто встиг відзначитись тим, що взяв у полон російського військового.

Джерело: заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske щодо ефективності мобілізації засуджених

Деталі: За її словами, до війська нині долучилися вже понад 600 в’язнів, і ця цифра росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись — понад 4 тисячі.

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Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді. Перед цим в’язні-добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами. Висоцька переконує: ініціатива доводить свою ефективність.

Пряма мова: "Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано — після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обов'язково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина".

Деталі: Де служитимуть колишні в’язні, визначає Міністерство оборони, додає урядовиця, а втім, запевняє: українська практика не повторює російської. "З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи Росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану" — зазначає Висоцька.

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Що передувало: Як раніше повідомив міністр юстиції Денис Малюська, станом на ранок 28 травня уже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Теми: в'язницямобілізаціяполоненівійна
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