Уже 613 в’язнів приєдналися до лав ЗСУ: будуть штурмовиками − Малюська

Станом на ранок 28 травня уже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ, наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі марафону "Єдині новини"

Деталі: За словами Малюськи, для цих людей передбачені "кілька місяців тренувань", після чого вони служитимуть у штурмових підрозділах.

Реклама:

Пряма мова Малюськи: "Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи − без змішування з іншими військовослужбовцями".

Деталі: Він додав, що не впевнений, що це найкраща опція, але в цьому питанні покладається на військових, бо їм "видніше".

"Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи. Поки що це штурмові підрозділи", − заявив міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Він також виступає за те, щоб дозволили мобілізуватися і тим, хто засуджений за одне убивство − неважливо, чи це навмисне вбивство чи вбивство з необережності.

"З одним убивством (щоб могли мобілізуватися − ред.) усі. Наші в’язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів…, вони йдуть вбивати. І досвід убивства у минулому не завжди є перешкодою, щоб гарно воювати... Якщо ми говоримо про вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або це не вбивства 2 і більше осіб, то дуже часто це злочини, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною, ніж особа, яка вчинила 3-4 грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї.

Виключно з класичних міркувань. Бо іноді людина втрачає контроль над своїми діями і на певній емоційній хвилі робить те, що робити не повинна. Але після того, як отримує вирок і починає відбувати покарання, її стан психологічний і контроль над собою істотно змінюється − і її суспільна небезпека істотно зменшується у порівнянні з рецидивістами, які зробили професією відбирання грошей з використанням зброї − грабежі, напади на людей", − пояснив Малюська.

Що було раніше: 21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися.

22 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до збройних сил для участі у війні.

Передісторія: