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Уже 613 в’язнів приєдналися до лав ЗСУ: будуть штурмовиками − Малюська

Ірина БалачукВівторок, 28 травня 2024, 12:26
Уже 613 в’язнів приєдналися до лав ЗСУ: будуть штурмовиками − Малюська
Денис Малюська. Фото з Facebook Міністерства юстиції

Станом на ранок 28 травня уже 613 в’язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ, наразі вони  проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі марафону "Єдині новини"

Деталі: За словами Малюськи, для цих людей передбачені "кілька місяців тренувань", після чого вони служитимуть у штурмових підрозділах.

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Пряма мова Малюськи: "Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи − без змішування з іншими військовослужбовцями".

Деталі: Він додав, що не впевнений, що це найкраща опція, але в цьому питанні покладається на військових, бо їм "видніше".

"Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами, іде підготовка. Можливо, ситуація зміниться пізніше. І вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи. Поки що це штурмові підрозділи", − заявив міністр.

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Він також виступає за те, щоб дозволили мобілізуватися і тим, хто засуджений за одне убивство − неважливо, чи це навмисне вбивство чи вбивство з необережності.

"З одним убивством (щоб могли мобілізуватися − ред.) усі. Наші в’язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів…, вони йдуть вбивати. І досвід убивства у минулому не завжди є перешкодою, щоб гарно воювати... Якщо ми говоримо про вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або це не вбивства 2 і більше осіб, то дуже часто це злочини, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною, ніж особа, яка вчинила 3-4  грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї.

Виключно з класичних міркувань. Бо іноді людина втрачає контроль над своїми діями і на певній емоційній хвилі робить те, що робити не повинна. Але після того, як отримує вирок і починає відбувати покарання, її стан психологічний і контроль над собою істотно змінюється − і її суспільна небезпека істотно зменшується у порівнянні з рецидивістами, які зробили професією відбирання грошей з використанням зброї − грабежі, напади на людей", − пояснив Малюська.

Що було раніше: 21 травня Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися.

22 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до збройних сил для участі у війні.

Передісторія:

  • Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконне виробництво, придбання, розповсюдження або зберігання наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці.
  • Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова – до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.
  • Міністр юстиції Денис Малюська висловив переконання, що із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених, не в останню чергу тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань.
  • 21 травня повідомлялось, що заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України вже подали понад 3 тисячі засуджених.

Теми: в'язницяЗбройні силимобілізація
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