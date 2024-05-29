Мобилизованные заключенные уже взяли в плен россиянина – Минюст

Первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят слаживание, а некоторые успели отличиться тем, что взяли в плен российского военного.

Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью hromadske об эффективности мобилизации осужденных

Детали: По ее словам, к армии сейчас присоединились уже более 600 заключенных, и эта цифра растет. По состоянию на 29 мая осужденных, которые изъявили желание мобилизоваться - более 4 тысяч.

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Их заявления должны обязательно рассматривать в суде. Перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами. Высоцкая убеждает: инициатива доказывает свою эффективность.

Прямая речь: "Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо - после проверки, в соответствии с законом. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу. Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина".

Детали: Где будут служить бывшие заключенные, определяет Министерство обороны, добавляет чиновница, а впрочем, уверяет: украинская практика не повторяет российскую. "С одной стороны, мы приняли вызов не повторить ошибки и недемократические подходы России. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужить в тыловых подразделениях, заменив свое наказание фактически на свободу. Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения", - отмечает Высоцкая.

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Что предшествовало: Как ранее сообщил министр юстиции Денис Малюська, по состоянию на утро 28 мая уже 613 заключенных вышли из тюрем и влились в ряды ВСУ. Сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.