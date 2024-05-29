Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мобилизованные заключенные уже взяли в плен россиянина – Минюст

Евгений КизиловСреда, 29 мая 2024, 21:44
Мобилизованные заключенные уже взяли в плен россиянина – Минюст
Елена Высоцкая. фото: минюст

Первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят слаживание, а некоторые успели отличиться тем, что взяли в плен российского военного.

Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью hromadske об эффективности мобилизации осужденных

Детали: По ее словам, к армии сейчас присоединились уже более 600 заключенных, и эта цифра растет. По состоянию на 29 мая осужденных, которые изъявили желание мобилизоваться - более 4 тысяч.

Реклама:

Их заявления должны обязательно рассматривать в суде. Перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами. Высоцкая убеждает: инициатива доказывает свою эффективность.

Прямая речь: "Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо - после проверки, в соответствии с законом. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу. Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина".

Детали: Где будут служить бывшие заключенные, определяет Министерство обороны, добавляет чиновница, а впрочем, уверяет: украинская практика не повторяет российскую. "С одной стороны, мы приняли вызов не повторить ошибки и недемократические подходы России. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужить в тыловых подразделениях, заменив свое наказание фактически на свободу. Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения", - отмечает Высоцкая.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Как ранее сообщил министр юстиции Денис Малюська, по состоянию на утро 28 мая уже 613 заключенных вышли из тюрем и влились в ряды ВСУ. Сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях.

Темы: тюрьмамобилизацияпленныевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракеты вошли в воздушное пространство страны

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
тюрьма
Уже 613 заключенных вступили в ряды ВСУ: будут штурмовиками − Малюська
Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд
Суд дал 15 лет тюрьмы кремлевскому пропагандисту с Полтавщины
Последние новости
04:34
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
04:06
Россия отправила на Кубу военные корабли
03:04
В Украине масштабная воздушная тревога из-за ракетной атаки
02:32
Самые активные захватчики на Покровском направлении: 28 атак за сутки
01:57
Высокий суд Лондона решил, что авиационные споры будут рассматриваться в Украине, а не в Британии
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Ракеты вошли в воздушное пространство страны
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
Все новости...
Реклама:
Реклама: