На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона: постраждав чоловік

Російські війська 29 травня завдали удару по Антонівці на Херсонщині, постраждав 61-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Російські військові скинули на селище вибухівку з дрона. У цей час 61-річний чоловік перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення".

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Деталі: За даними Мрочка, постраждалий у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.