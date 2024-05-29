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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона: постраждав чоловік

Тетяна ОлійникСереда, 29 травня 2024, 21:56
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона: постраждав чоловік
Фото - Getty Images

Російські війська 29 травня завдали удару по Антонівці на Херсонщині, постраждав 61-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Російські військові скинули на селище вибухівку з дрона. У цей час 61-річний чоловік перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення".

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Деталі: За даними Мрочка, постраждалий у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні.

Теми: Херсонська областьвійна
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