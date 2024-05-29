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В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона: пострадал мужчина

Татьяна ОлейникСреда, 29 мая 2024, 21:56
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона: пострадал мужчина
Фото - Getty Images

Российские войска 29 мая нанесли удар по Антоновке в Херсонской области, пострадал 61-летний мужчина.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь: "Русские военные сбросили на поселок взрывчатку с дрона. В это время 61-летний мужчина находился на улице. Он получил взрывную травму и обломочное ранение".

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Детали: По данным Мрочко, пострадавший в состоянии средней тяжести находится в больнице.

Темы: Херсонская областьвойна
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