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Росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини, відомо про постраждалих

Тетяна ОлійникСереда, 29 травня 2024, 23:29
Росіяни 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини, відомо про постраждалих
Вибух. Ілюстративне фото - Getty Images

Російська армія 29 травня 17 разів обстріляла населені пункти на Сумщині, загалом зафіксували 68 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: У Краснопільській громаді армія РФ вранці здійснила ракетний удар, відомо про двох загиблих. Кількість поранених зросла до п’яти.

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Від мінометного обстрілу поранена людина в Середино-Будській громаді, там зафіксували 3 вибухи.

У Миропільській громаді росіяни били з артилерії, зафіксували 2 вибухи. У Есманьській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

У Шалигинській громаді Росія скинула 14 мін. По Дружбівській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (11 вибухів). Також зафіксували мінометний обстріл у Путивльській громаді (17 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді окупанти вели обстріл з використанням БпЛА (4 вибухи) та обстріл з міномету (8 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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