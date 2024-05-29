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Россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины, известно о пострадавших

Татьяна ОлейникСреда, 29 мая 2024, 23:29
Россияне 17 раз обстреляли приграничье Сумщины, известно о пострадавших
Взрыв. Иллюстративное фото - Getty Images

Российская армия 29 мая 17 раз обстреляла населенные пункты в Сумской области, всего зафиксировали 68 взрывов.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Краснопольской громаде армия РФ днем ​​нанесла ракетный удар, известно о двух погибших. Число раненых возросло до пяти.

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От минометных обстрелов ранен человек в Середино-Будской громаде, там зафиксировали 3 взрыва.

В Миропольской громаде россияне били из артиллерии, зафиксировали 2 взрыва. В Эсманьской громаде зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).

В Шалыгинской громаде Россия сбросила 14 мин. По Дружбовской громаде россияне ударили из РСЗО (11 взрывов). Также зафиксирован минометный обстрел в Путивльской громаде (17 взрывов).

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В Великописаревской громаде оккупанты вели обстрел с использованием БпЛА (4 взрыва) и обстрел из миномета (8 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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