США занепокоїв удар дрона по загоризонтній РЛС в РФ, може порушити "стратегічну стабільність" – WP

Сполучені Штати стурбовані ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад, начебто це може "небезпечно занепокоїти" Москву в той час, коли Білий дім оцінює зняття обмежень на використання американської зброї у транскордонних атаках.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Американський чиновник на умовах анонімності заявив виданню, що "Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських об'єктах раннього попередження про балістичні ракети".

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Дослівно: "За даними WP, Вашингтон висловив Києву своє занепокоєння двома спробами атак на радіолокаційні станції, які забезпечують звичайну протиповітряну оборону, а також попередження про ядерні пуски з боку Заходу, що відбулися минулого тижня. Принаймні один удар в Армавірі, на південному сході Краснодарського краю Росії, схоже, завдав певної шкоди.

"Ці об'єкти не були задіяні у підтримці війни Росії проти України, - сказав американський урядовець. "Але вони є чутливими місцями, оскільки Росія може вважати, що її стратегічні сили стримування є мішенню, що може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів".

Більше деталей: Український чиновник, знайомий з цим питанням, заявив, що Росія використовувала радіолокаційні станції для моніторингу діяльності українських військових, зокрема, використання Києвом повітряної зброї, такої як безпілотники і ракети. Чиновник на умовах анонімності підтвердив, що за удари відповідальне Головне управління військової розвідки України.

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Український урядовець заявив WP, що метою ударів було послабити здатність Росії відстежувати діяльність українських військових на півдні України. Безпілотник, який націлився на радіолокаційну станцію під Орськом, в Оренбурзькій області Росії вздовж північного кордону Казахстану, пролетів понад 1100 миль, що робить його однією з найглибших спроб нанесення ударів по території Росії. Український урядовець відмовився повідомити виданню, чи завдав удар 26 травня якоїсь шкоди.

За даними видання, американські чиновники заявили, що вони співчувають долі України - представники адміністрації активно зважують, чи варто знімати обмеження на використання наданої США зброї для нанесення ударів по території Росії. Але якщо російська система раннього попередження буде засліплена українськими атаками, навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності у відносинах між Вашингтоном і Москвою, сказав американський урядовець.

"Росія може подумати, що її здатність виявляти ранню ядерну активність проти неї зменшилася, і це може стати проблемою", - сказав урядовець. "Для всіх має бути очевидно, що у США немає жодних намірів використовувати ядерну зброю проти Росії. Але, безумовно, існує занепокоєння щодо того, як Росія може сприйняти те, що її сили стримування стануть мішенню, а системи раннього попередження - об'єктом нападу".

Повідомляється, що деякі аналітики були спантеличені вибором цілей: За їхніми словами, в той час як Краснодар знаходиться досить близько до України, щоб відстежувати ракети і безпілотники, радіолокаційна станція під Орськом зосереджена на Близькому Сході і Китаї.

Відповідаючи на запитання, чому вони обрали об'єктом нападу такий віддалений об'єкт, український урядовець заявив, що Росія "переключила всі свої можливості на війну проти України".

Що було раніше: Перед цим в ГУР повідомляли, що дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.