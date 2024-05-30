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США обеспокоил удар дронов по загоризонтной РЛС в РФ, может нарушить "стратегическую стабильность" - WP

Станислав ПогориловЧетверг, 30 мая 2024, 08:45
США обеспокоил удар дронов по загоризонтной РЛС в РФ, может нарушить стратегическую стабильность - WP
РЛС "ВОРОНЕЖ М". ФОТО MIL.RU

Соединенные Штаты обеспокоены ударами Украины по российским системам раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении, якобы это может "опасно обеспокоить" Москву в то время, когда Белый дом оценивает снятие ограничений на использование американского оружия в трансграничных атаках.

Источник: The Washington Post

Детали: Американский чиновник на условиях анонимности заявил изданию, что "Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения о баллистических ракетах".

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Дословно: "По данным WP, Вашингтон выразил Киеву свою обеспокоенность двумя попытками атак на радиолокационные станции, которые обеспечивают обычную противовоздушную оборону, а также предупреждения о ядерных пусках со стороны Запада, произошедших на прошлой неделе. По крайней мере один удар в Армавире, на юго-востоке Краснодарского края России, похоже, нанес определенный ущерб.

"Эти объекты не были задействованы в поддержке войны России против Украины, - сказал американский чиновник. "Но они являются чувствительными местами, поскольку Россия может считать, что ее стратегические силы сдерживания являются мишенью, что может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов".

Больше деталей: Украинский чиновник, знакомый с этим вопросом, заявил, что Россия использовала радиолокационные станции для мониторинга деятельности украинских военных, в частности, использования Киевом воздушного оружия, такого как беспилотники и ракеты. Чиновник на условиях анонимности подтвердил, что за удары ответственное Главное управление военной разведки Украины.

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Украинский чиновник заявил WP, что целью ударов было ослабить способность России отслеживать деятельность украинских военных на юге Украины. Беспилотник, который нацелился на радиолокационную станцию под Орском, в Оренбургской области России вдоль северной границы Казахстана, пролетел более 1100 миль, что делает его одной из самых глубоких попыток нанесения ударов по территории России. Украинский чиновник отказался сообщить изданию, нанес ли удар 26 мая какой-либо ущерб.

По данным издания, американские чиновники заявили, что они сочувствуют судьбе Украины - представители администрации активно взвешивают, стоит ли снимать ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по территории России. Но если российская система раннего предупреждения будет ослеплена украинскими атаками, даже частично, это может повредить стратегической стабильности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сказал американский чиновник.

"Россия может подумать, что ее способность выявлять раннюю ядерную активность против нее уменьшилась, и это может стать проблемой", - сказал чиновник. "Для всех должно быть очевидно, что у США нет никаких намерений использовать ядерное оружие против России. Но, безусловно, существует беспокойство относительно того, как Россия может воспринять то, что ее силы сдерживания станут мишенью, а системы раннего предупреждения - объектом нападения".

Сообщается, что некоторые аналитики были озадачены выбором целей: По их словам, в то время как Краснодар находится достаточно близко к Украине, чтобы отслеживать ракеты и беспилотники, радиолокационная станция под Орском сосредоточена на Ближнем Востоке и Китае.

Отвечая на вопрос, почему они выбрали объектом нападения такой отдаленный объект, украинский чиновник заявил, что Россия "переключила все свои возможности на войну против Украины".

Что предшествовало: Перед этим в ГУР сообщали, что дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Темы: СШАбеспилотникиРосcияУкраина
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