Новий рекорд: дрон ГУР атакував загоризонтну РЛС в РФ на відстані більше 1800 км – джерело

Дрон Головного управління розвідки Міноборони України 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М", розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР

Пряма мова: "Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе".

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Орськ на карті

Деталі: Наслідки ураження уточнюються.

Російські пабліки писали, що під Орськом "упав БПЛА", а метою безпілотника, "можливо, був військовий об'єкт".

Раніше найбільш віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками, був обʼєкт у місті Салават республіки Башкортостан РФ, який розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом.

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Довідково: "Воронежі М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль та має дальність виявлення цілей до 6000 км.

Що передувало: Раніше з'явилася інформація про ураження дроном ГУР МОУ іншої радіолокаційної станції цього сімейства "Воронеж ДМ", розташованої у селищі Глибокий Краснодарського краю. Вона зазнала атаки 23 травня, внаслідок чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.