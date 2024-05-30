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У в.о. голови Конституційного суду Головатого закінчились повноваження

Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 травня 2024, 10:50
У в.о. голови Конституційного суду Головатого закінчились повноваження
Сергій Головатий, фото: Facebook КСУ

У виконувача обов’язків голови Конституційного суду Сергія Головатого закінчилися повноваження судді у зв’язку з досягненням ним 70-річного віку, обов’язки голови КСУ виконуватиме старший за віком суддя, Віктор Кривенко.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на коментар керівниці управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яни Гайовської-Ковбасюк

Пряма мова: "У Сергія Головатого 30 травня припинено повноваження судді Конституційного суду у зв’язку досягненням ним 70 років - граничного віку для перебування на посаді судді КС. Відтак із Головатим припинено трудові відносини".

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Деталі: Повідомляється, що оскільки у КС немає ні голови, ні його заступника, обов’язки очільника суду виконуватиме старший за віком суддя, зараз це Віктор Кривенко.

Зазначається, що КС працює на межі кворуму: чинними залишаються 13 суддів за необхідної кількості 18. Для ухвалення рішення Великої палати КС потрібно щонайменше 10 голосів.

Нагадаємо: Сергій Головатий склав присягу судді КСУ у березні 2018 року. Восени 2019 року він був обраний заступником голови КСУ. З березня 2021 року Головатий став виконувати обов’язки голови КСУ після того, як президент звільнив тодішнього очільника КСУ Олександра Тупицького. Останній оскаржив указ президента у Верховному суді.

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Довідоково: Голову КСУ обирають на спеціальному пленарному засіданні суду зі складу суддів Конституційного суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного суду.

Знати більше: "Батальйон Відень": Тупицький заявляє, що законно виїхав з України

Теми: КСГоловатий
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