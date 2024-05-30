У и.о. главы Конституционного суда Головатого закончились полномочия

У исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Сергея Головатого закончились полномочия судьи в связи с достижением им 70-летнего возраста, обязанности председателя КСУ будет исполнять старший по возрасту судья, Виктор Кривенко.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на комментарий руководительницы управления коммуникаций и международного сотрудничества КСУ Марьяны Гайовской-Ковбасюк

Прямая речь: "У Сергея Головатого 30 мая прекращены полномочия судьи Конституционного суда в связи достижением им 70 лет - предельного возраста для пребывания в должности судьи КС. Поэтому с Головатым прекращены трудовые отношения".

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Детали: Сообщается, что поскольку в КС нет ни председателя, ни его заместителя, обязанности главы суда будет исполнять старший по возрасту судья, сейчас это Виктор Кривенко.

Отмечается, что КС работает на грани кворума: действующими остаются 13 судей при необходимом количестве 18. Для принятия решения Большой палаты КС нужно не менее 10 голосов.

Напомним: Сергей Головатый принял присягу судьи КСУ в марте 2018 года. Осенью 2019 года он был избран заместителем председателя КСУ. С марта 2021 года Головатый стал исполнять обязанности председателя КСУ после того, как президент уволил тогдашнего главу КСУ Александра Тупицкого. Последний обжаловал указ президента в Верховном суде.

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Справочно: Председателя КСУ избирают на специальном пленарном заседании суда из состава судей Конституционного суда только на один трехлетний срок тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым числом кандидатур, предложенных судьями Конституционного суда.

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