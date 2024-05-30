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Сили оборони контролюють 70% Вовчанська – ОТУВ "Харків"

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 травня 2024, 19:21
Сили оборони контролюють 70% Вовчанська – ОТУВ Харків
Вовчанськ. фото Getty Images

Сили оборони контролюють 70% Вовчанська на Харківщині, в місті тривають вуличні бої.

Джерело: речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх в етері "УП. Live"

Пряма мова: "Збройні сили України зараз контролюють більшу частину міста. Можемо зараз говорити про 70% контролю над містом. Тривають вуличні бої".

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Нагадаємо: Поліцейські, які беруть участь в обороні Вовчанська, поділилися кадрами протистояння з російськими окупантами.

Бійці наголошують, що бої за місто на Харківському напрямку не зупиняються ні на мить.

ВІДЕО ДНЯ

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 30 травня зазначив, що противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів.

Втім, на думку головкома, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву української оборони на Харківському напрямку.

Теми: Харківська областьвійна
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