Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны контролируют 70% Волчанска – ОТГВ "Харьков"

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 мая 2024, 19:21
Силы обороны контролируют 70% Волчанска – ОТГВ Харьков
Волчанск. фото Getty Images

Силы обороны контролируют 70% Волчанска на Харьковщине, в городе продолжаются уличные бои.

Источник: спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в эфире "УП. Live"

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины сейчас контролируют большую часть города. Можем сейчас говорить о 70% контроля над городом. Продолжаются уличные бои".

Реклама:

Напомним: Полицейские, которые участвуют в обороне Волчанска, поделились кадрами противостояния с российскими оккупантами.

Бойцы отмечают, что бои за город на Харьковском направлении не останавливаются ни на минуту.

ВИДЕО ДНЯ

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 30 мая отметил, что противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.

Впрочем, по мнению главкома, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны на Харьковском направлении.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании

Макрон намекнул, что собирает коалицию стран для отправки инструкторов в Украину

Зеленский отреагировал на слова Путина о якобы его "нелегитимности"

Кабмин поддержал бронирование военнообязанных в "Дії"

В ТЦК ехать не нужно. Правительство разрешило мужчинам за границей становиться на учет в консульствах

Переправлял за 15 000 евро: вблизи границы задержали организатора схемы – прокуратура  

Все новости...
Харьковская область
Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе, возник пожар
Пленные россияне давали показания по делу о прорыве на Харьковщине – СМИ
Фортификации на Харьковщине: в ОВА закрывали глаза на отсутствие налогов в договорах
Последние новости
00:30
футболСборная Украины объявила окончательную заявку на Евро-2024
00:22
Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в некоторых областях
00:07
США могут усилить развертывание ядерного оружия "из-за угроз со стороны противников"
23:41
футболСборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
23:35
Как ведущие украинские документалисты оценивают шансы отрасли на выживание
23:35
Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании
23:01
Лидеры стран НАТО на саммите будут говорить о помощи Украине, но не о ее вступлении
22:52
Насколько тяжело родственникам получить выплаты за погибших военных: опыт четырех семей
22:50
70-летний мужчина погиб от российских обстрелов в Днепропетровськой области
22:28
Новости экономики 7 июня: россияне попали по двум нефтебазам, Кабмин поддержал бронирование через "Дію"
Все новости...
Реклама:
Реклама: