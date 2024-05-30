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РосЗМІ пишуть про пожежу в одній із будівель резиденції Путіна на Алтаї

Тетяна ОлійникЧетвер, 30 травня 2024, 21:32
РосЗМІ пишуть про пожежу в одній із будівель резиденції Путіна на Алтаї
Фото - телеграм-канал "Сирена"

Російський телеграм-канал повідомив, що у резиденції кремлівського лідера Володимира Путіна в Онгудайському районі Республіки Алтай майже повністю згоріла одна з будівель

Джерело: телеграм-канал "Сирена" з посиланням на знімки блогерів

Деталі: Проаналізувавши фото, журналісти встановили, що згоріла споруда на території резиденції. Офіційно – це санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", що належить "Газпрому", втім для звичайних росіян він зачинений.

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Фото - телеграм-канал "Сирена"
 
Фото - телеграм-канал "Сирена"

Інформація про засекречене будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася в 2010 році, на цей проект витратили до 3 мільярдів рублів. Про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі.

Також ЗМІ стверджує, що до комплексу входить спецгосподарство з фермою де видобувають екстракт ріг оленів-маралів, у якому, як писали раніше російські ЗМІ, може купатися Путін.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти-розслідувачі у квітні 2022 року повідомили, що Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, а сам він цікавиться нетрадиційною медициною – наприклад, приймає ванни з екстракту рогів оленів.

Теми: ПутінпожежаРосія
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