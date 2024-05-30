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РосСМИ пишут о пожаре в одном из зданий резиденции Путина на Алтае

Татьяна ОлейникЧетверг, 30 мая 2024, 21:32
РосСМИ пишут о пожаре в одном из зданий резиденции Путина на Алтае
Фото - телеграмм-канал "Сирена"

Российский телеграмм-канал сообщил, что в резиденции кремлевского лидера Владимира Путина в Онгудайском районе Республики Алтай почти полностью сгорело одно из зданий

Источник: телеграмм-канал "Сирена" со ссылкой на снимки блоггеров 

Детали: Проанализировав фото, журналисты установили, что сгоревшее сооружение на территории резиденции. Официально – это принадлежащий "Газпрому" санаторно-курортный комплекс "Алтайский двор", впрочем для обычных россиян он закрыт.

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Фото - телеграмм-канал "Сирена"
 
Фото - телеграмм-канал "Сирена"

Информация о засекреченном строительстве в Онгудайском районе Республики Алтай появилась в 2010 году, на этот проект израсходовали до 3 миллиардов рублей. О связях комплекса с Путиным неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели.

Также СМИ утверждает, что в комплекс входит спецхозяйство с фермой, где добывают экстракт рог оленей-маралов, в котором, как писали ранее российские СМИ, может купаться Путин.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты-расследователи в апреле 2022 года сообщили, что Путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он интересуется нетрадиционной медициной – например, принимает ванны из экстракта рогов оленей.

Темы: ПутинпожарРосcия
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