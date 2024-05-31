Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

У Харкові ракета влучила у п'ятиповерхівку: троє людей загинуло, 23 постраждало

Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 00:21
У Харкові ракета влучила у п'ятиповерхівку: троє людей загинуло, 23 постраждало
фото: ДСНС

У ніч на п’ятницю російські військові влучили у житловий будинок у Харкові, троє людей загинуло, 23 постраждало, серед них 12-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Виникла пожежа та є руйнування.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Реклама:

Деталі: Через кілька хвилин у Харкові знову пролунали вибухи, за словами Терехова, влучання було в те саме місце. 

За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди.

Доповнено: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спочатку повідомив про про одного постраждалого, який госпіталізований до медустанови. Потім кількість постраждалих зросла до восьми.

ВІДЕО ДНЯ

Розбір та ліквідація пожежі тривають.

О 1.08 кількість постраждалих, за інформацією Терехова, зросла до 12. Серед поранених є 12-річна дівчинка, повідомив "Суспільному" директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Ракета повністю зруйнувала щонайменше три поверхи одного під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку.

Доповнено о 2.10: За інформацією Синєгубова відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих. 

Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто "швидкої". 

Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. 

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання - виключно цивільна інфраструктура. 

Ліквідація наслідків триває.

О 3.50 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 23. Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху.

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: У Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину

Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС

У МЗС Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T

У вівторок буде задіяна світло-сіра зона графіків відключень світла – Yasno

У США почався судовий процес над сином Байдена

відеоУ Києві виник конфлікт між представниками ТЦК та цивільними: триває службове розслідування

Усі новини...
Прокуратура: у Харкові одна п’ятиповерхівка зруйнована і більше 20 пошкоджені
На Київщині працювала ППО
У Краснодарському краї Росії палала нафтобаза: згоріли 3 цистерни з мазутом
В окупованому Криму пролунала серія вибухів: у порту Кавказ пожежа
Останні новини
05:13
ЗМІ: У Дніпрі пролунали вибухи
04:57
ISW: У Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину
04:15
Піхальонок відмовився переходити в "Шахтар"
03:30
На півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через обстріл з Лівану
02:50
G7 підтримала план припинення вогню в Секторі Гази, який запропонував Байден
02:10
футболЗабарний: Збірна України може дійти до фіналу Євро-2024
01:58
Ізраїль повідомив про смерть чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС
00:54
ЦНС: Підлітків з окупованих територій росіяни відправлять на військовий вишкіл
00:13
Повітряні сили фіксували безпілотники "невстановленого типу"
23:54
Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: