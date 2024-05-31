У Харкові ракета влучила у п'ятиповерхівку: троє людей загинуло, 23 постраждало

У ніч на п’ятницю російські військові влучили у житловий будинок у Харкові, троє людей загинуло, 23 постраждало, серед них 12-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Виникла пожежа та є руйнування.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, "Суспільне"

Пряма мова Терехова: "На жаль, потрапляння у багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

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Деталі: Через кілька хвилин у Харкові знову пролунали вибухи, за словами Терехова, влучання було в те саме місце.

За інформацією ДСНС, під завалами пʼятиповерхівки можуть бути люди.

Доповнено: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спочатку повідомив про про одного постраждалого, який госпіталізований до медустанови. Потім кількість постраждалих зросла до восьми.

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Розбір та ліквідація пожежі тривають.

О 1.08 кількість постраждалих, за інформацією Терехова, зросла до 12. Серед поранених є 12-річна дівчинка, повідомив "Суспільному" директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Ракета повністю зруйнувала щонайменше три поверхи одного під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку.

Доповнено о 2.10: За інформацією Синєгубова відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих.

Серед поранених - медик екстреної медичної допомоги, пошкоджене авто "швидкої".

Ворог знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

За попередніми даними, окупанти вдарили ракетами С-300 у Новобаварському районі Харкова. Усі влучання - виключно цивільна інфраструктура.

Ліквідація наслідків триває.

О 3.50 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 23. Серед постраждалих – медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху.