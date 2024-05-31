В Харькове ракета попала в пятиэтажку: три человека погибли, 16 пострадали
В ночь на пятницу российские военные попали в жилой дом в Харькове, трое человек погибли, 16 пострадали, среди них 12-летняя девочка и 12-летний мальчик, возник пожар и есть разрушения.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, "Суспільне"
Прямая речь Терехова: "К сожалению, попадание в многоквартирный жилой дом. Есть разрушения и пожар. Информация о пострадавших уточняется".
Детали: Через несколько минут в Харькове снова прогремели взрывы, по словам Терехова, попадание было в то же место.
По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди.
Дополнено: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сначала сообщил об одном пострадавшем, который госпитализирован в медучреждение. Затем количество пострадавших возросло до восьми.
Разбор и ликвидация пожара продолжаются.
В 1.08 количество пострадавших, по информации Терехова, возросло до 12. Среди раненых есть 12-летняя девочка, сообщил "Суспільному" директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Ракета полностью разрушила по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажного жилого дома.
Дополнено в 2.10: По информации Синегубова известно о трех погибших и 16 пострадавших.
Среди раненых - медик экстренной медицинской помощи, повреждено авто "скорой".
Враг снова применил тактику двойного удара, в то время, как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.
По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания - исключительно гражданская инфраструктура.
Ликвидация последствий продолжается.
В 3.50 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 23. Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.