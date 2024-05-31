Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове ракета попала в пятиэтажку: три человека погибли, 16 пострадали

Алена ИвашкивПятница, 31 мая 2024, 00:21
В Харькове ракета попала в пятиэтажку: три человека погибли, 16 пострадали
фото: ГСЧС

В ночь на пятницу российские военные попали в жилой дом в Харькове, трое человек погибли, 16 пострадали, среди них 12-летняя девочка и 12-летний мальчик, возник пожар и есть разрушения.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, "Суспільне"

Прямая речь Терехова: "К сожалению, попадание в многоквартирный жилой дом. Есть разрушения и пожар. Информация о пострадавших уточняется".

Реклама:

Детали: Через несколько минут в Харькове снова прогремели взрывы, по словам Терехова, попадание было в то же место. 

По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди.

Дополнено: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сначала сообщил об одном пострадавшем, который госпитализирован в медучреждение. Затем количество пострадавших возросло до восьми.

ВИДЕО ДНЯ

Разбор и ликвидация пожара продолжаются.

В 1.08 количество пострадавших, по информации Терехова, возросло до 12. Среди раненых есть 12-летняя девочка, сообщил "Суспільному" директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Ракета полностью разрушила по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажного жилого дома.

Дополнено в 2.10: По информации Синегубова известно о трех погибших и 16 пострадавших.

Среди раненых - медик экстренной медицинской помощи, повреждено авто "скорой".

Враг снова применил тактику двойного удара, в то время, как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители.

По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания - исключительно гражданская инфраструктура.

Ликвидация последствий продолжается.

В 3.50 Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 23. Среди пострадавших – медицинский работник и полицейский, прибывшие на место взрыва.

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Прокуратура: в Харькове одна пятиэтажка разрушена и более 20 повреждены
На Киевщине работала ПВО
В Краснодарском крае России пылала нефтебаза: сгорели 3 цистерны с мазутом
В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в порту Кавказ пожар
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: