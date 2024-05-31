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У Краснодарському краї Росії палала нафтобаза: згоріли 3 цистерни з мазутом

Олена Івашків, Ірина БалачукП'ятниця, 31 травня 2024, 07:18
У Краснодарському краї Росії палала нафтобаза: згоріли 3 цистерни з мазутом
Фото з російського Telegram-каналу База

У ніч на 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа.

Джерело: глава регіону Веніамін Кондратьєв, ASTRA

Деталі: Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності. 

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Фото з Telegram-каналу Astra

Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. 

 
Фото з Telegram-каналу Astra

Інших працівників евакуювали.

За даними Кондратьєва, відразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників. 

 
Фото з Telegram-каналу Astra

Оновлено: Вранці 31 травня Telegram-канал База повідомив, що пожежу на нафтобазі в Темрюку ліквідували, та опублікував фото.

Згоріли три залізничні цистерни з мазутом. 

 
Темрюцький район РФ 
скриншот з google.maps

Також повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали двоє співробітників нафтобази.

Теми: Росіявійна
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