У Краснодарському краї Росії палала нафтобаза: згоріли 3 цистерни з мазутом

У ніч на 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа.

Джерело: глава регіону Веніамін Кондратьєв, ASTRA

Деталі: Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності.

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Фото з Telegram-каналу Astra

Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу.

Фото з Telegram-каналу Astra

Інших працівників евакуювали.

У ніч на 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа. Відео російського Telegram-каналу База pic.twitter.com/7jBlb5mTWe ВІДЕО ДНЯ May 31, 2024

За даними Кондратьєва, відразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.

Фото з Telegram-каналу Astra

Оновлено: Вранці 31 травня Telegram-канал База повідомив, що пожежу на нафтобазі в Темрюку ліквідували, та опублікував фото.

Згоріли три залізничні цистерни з мазутом.

Темрюцький район РФ скриншот з google.maps

Також повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали двоє співробітників нафтобази.