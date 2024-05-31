В Краснодарском крае России пылала нефтебаза: сгорели 3 цистерны с мазутом

В ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу, там возник пожар.

Источник: глава региона Вениамин Кондратьев, ASTRA

Детали: Сейчас горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Глава региона сообщает, что пожару присвоена высокая категория сложности.

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Фото Из Telegram-канала Astra

Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.

Фото Из Telegram-канала Astra

Других работников эвакуировали.

У ніч на 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, там виникла пожежа. Відео російського Telegram-каналу База pic.twitter.com/7jBlb5mTWe ВИДЕО ДНЯ May 31, 2024

По данным Кондратьева, сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.

Фото Из Telegram-канала Astra

Обновлено: Утром 31 мая Telegram-канал База сообщил, что пожар на нефтебазе в Темрюке ликвидировали, и опубликовал фото.

Сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом.

Темрюкский район РФ скриншот с google.maps

Также сообщается, что в результате пожара пострадали два сотрудника нефтебазы.