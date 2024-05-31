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В Краснодарском крае России пылала нефтебаза: сгорели 3 цистерны с мазутом

Алена Ивашкив, Ирина БалачукПятница, 31 мая 2024, 07:18
В Краснодарском крае России пылала нефтебаза: сгорели 3 цистерны с мазутом
Фото из российского Telegram-канала База

В ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу, там возник пожар.

Источник: глава региона Вениамин Кондратьев, ASTRA

Детали: Сейчас горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Глава региона сообщает, что пожару присвоена высокая категория сложности. 

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Фото Из Telegram-канала Astra

Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь.

 
Фото Из Telegram-канала Astra

Других работников эвакуировали.

По данным Кондратьева, сразу в нескольких муниципалитетах края ночью была отражена массированная атака беспилотников.

 
Фото Из Telegram-канала Astra

Обновлено: Утром 31 мая Telegram-канал База сообщил, что пожар на нефтебазе в Темрюке ликвидировали, и опубликовал фото.

Сгорели три железнодорожные цистерны с мазутом. 

 
Темрюкский район РФ
скриншот с google.maps

Также сообщается, что в результате пожара пострадали два сотрудника нефтебазы.   

Темы: Росcиявойна
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