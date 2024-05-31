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ЗСУ за добу відмінусували 1 390 окупантів та понад 200 одиниць техніки

Ірина БалачукП'ятниця, 31 травня 2024, 07:33
ЗСУ за добу відмінусували 1 390 окупантів та понад 200 одиниць техніки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили понад 1 300 окупантів і 18 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 507 650 (+1 390) осіб,
  • танків − 7 728 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 14 935 (+22) од,
  • артилерійських систем − 13 140 (+39) од,
  • РСЗВ − 1 088 (+0) од,
  • засобів ППО − 815 (+0) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 587 (+55) од,
  • крилатих ракет − 2 229 (+7) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 905 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 164 (+11) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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