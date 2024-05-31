ВСУ за сутки отминусовали 1 390 оккупантов и более 200 единиц техники
Пятница, 31 мая 2024, 07:33
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили более 1 300 оккупантов и сожгли 18 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 507 650 (+1 390) человек,
- танков − 7 728 (+18) ед,
- боевых бронированных машин − 14 935 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 13 140 (+39) ед,
- РСЗО − 1 088 (+0) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 587 (+55) ед,
- крылатых ракет − 2 229 (+7) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 905 (+56) ед,
- специальной техники − 2 164 (+11) ед.
Данные уточняются.